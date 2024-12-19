Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

График работы поликлиник Башкирии в новогодние праздники 2025

График работы поликлиник Башкирии в новогодние праздники 2025

20:15, 19 дек 2024

Минздрав Башкирии рассказал, как будут работать больницы в новогодние праздники. Мы разобрались, когда можно попасть к врачу, а когда придётся лечиться домашними методами.

Первый день нового года медики встретят дома — 1 января все поликлиники закрыты. Такой же режим будет 29 декабря, 5 и 7 января — полный локдаун.

В остальные дни двери медучреждений открыты с 8 утра до 5 вечера. Врачи будут принимать пациентов и выезжать на дом 30-31 декабря, 2-4 января, а также 6 и 8 января. Важно: вызвать доктора можно только до 16:00.

Будущим мамам тоже не придётся откладывать визиты — женские консультации работают по тому же графику. УЗИ для беременных проводят в те же дни.

Не забыли и про новорождённых — скрининг малышей делают 30 декабря и 2-4, 6, 8 января.

Для тех, кто планировал профосмотр или диспансеризацию — можно успеть до праздников или прийти в рабочие дни января.

Планируйте отдых заранее: полный список праздничных дней Башкирии на 2025 год

Читайте также:

Планируйте отдых заранее: полный список праздничных дней Башкирии на 2025 год
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: минздрав Башкирии
Читайте также

Стало известно о графике работы медучреждений в новогодние праздники в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
Стало известно о графике работы медучреждений в новогодние праздники в Башкирии
Когда отдыхаем в 2025 году? Календарь для жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Когда отдыхаем в 2025 году? Календарь для жителей Башкирии
В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники
Потребитель в Башкирии
В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники
Планируйте отдых заранее: полный список праздничных дней Башкирии на 2025 год
Общество в Башкирии
Планируйте отдых заранее: полный список праздничных дней Башкирии на 2025 год


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok