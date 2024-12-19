График работы поликлиник Башкирии в новогодние праздники 2025

20:15, 19 дек 2024

Минздрав Башкирии рассказал, как будут работать больницы в новогодние праздники. Мы разобрались, когда можно попасть к врачу, а когда придётся лечиться домашними методами.

Первый день нового года медики встретят дома — 1 января все поликлиники закрыты. Такой же режим будет 29 декабря, 5 и 7 января — полный локдаун.

В остальные дни двери медучреждений открыты с 8 утра до 5 вечера. Врачи будут принимать пациентов и выезжать на дом 30-31 декабря, 2-4 января, а также 6 и 8 января. Важно: вызвать доктора можно только до 16:00.

Будущим мамам тоже не придётся откладывать визиты — женские консультации работают по тому же графику. УЗИ для беременных проводят в те же дни.

Не забыли и про новорождённых — скрининг малышей делают 30 декабря и 2-4, 6, 8 января.

Для тех, кто планировал профосмотр или диспансеризацию — можно успеть до праздников или прийти в рабочие дни января.

Ранее мы писали о том, что в Уфе врачи достали из живота беременной гигантскую опухоль с волосами и костями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube