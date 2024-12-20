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Прямая линия с Путиным решила проблему с инсулином жительницы Башкирии

Прямая линия с Путиным решила проблему с инсулином жительницы Башкирии

09:09, 20 дек 2024

Жительница Нефтекамска пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие жизненно важных лекарств — и механизм заработал моментально. После прямой линии с президентом местные чиновники устроили настоящий переполох в системе здравоохранения республики.

Женщина рассказала главе государства о своих безуспешных попытках получить инсулин. Реакция последовала незамедлительно — руководство Минздрава Башкирии тут же взяло ситуацию под личный контроль.

Медики городской больницы, впрочем, поспешили оправдаться. По их данным, пациентка не появлялась в медучреждении с середины года, хотя раньше исправно забирала положенные препараты. Несмотря на это, представители больницы сами доставили лекарства прямо к порогу заявительницы.

В республиканском Минздраве уверяют — никакого дефицита инсулина для льготников нет и не предвидится. На складах хранится запас в 50 тысяч упаковок.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ.
Теги: минздрав Башкирии
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