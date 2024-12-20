В Башкирии свиной грипп вышел в лидеры среди сезонных инфекций
10:19, 20 дек 2024
В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили, что H1N1 захватил первенство в списке респираторных заболеваний региона. Впрочем, эксперты успокаивают: такая ситуация типична для текущего сезона, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана в контакте".
Статистика последней недели показывает: почти 25 тысяч жителей республики слегли с простудой. Половина из них — дети. Хорошая новость — общее число заболевших немного снизилось, примерно на 2% по сравнению с прошлой неделей.
Медики напоминают простые, но действенные способы защиты:
- Маска в людных местах — ваш щит
- Чистые руки — залог здоровья
- Держитесь подальше от чихающих и кашляющих
- Свежий воздух — враг вирусов.
Автор: Семен Подгорный
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