В Башкирии свиной грипп вышел в лидеры среди сезонных инфекций

10:19, 20 дек 2024

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили, что H1N1 захватил первенство в списке респираторных заболеваний региона. Впрочем, эксперты успокаивают: такая ситуация типична для текущего сезона, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана в контакте".

Статистика последней недели показывает: почти 25 тысяч жителей республики слегли с простудой. Половина из них — дети. Хорошая новость — общее число заболевших немного снизилось, примерно на 2% по сравнению с прошлой неделей.

Медики напоминают простые, но действенные способы защиты:

Маска в людных местах — ваш щит

Чистые руки — залог здоровья

Держитесь подальше от чихающих и кашляющих

Свежий воздух — враг вирусов.

Автор: Семен Подгорный