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Роженицы пожаловались на разруху в уфимском роддоме

Роженицы пожаловались на разруху в уфимском роддоме

10:57, 24 дек 2024

В перинатальном центре Уфы на Батырской творится настоящий треш — штукатурка отваливается прямо над кроватками новорождённых. Молодые мамы в шоке от условий и массово жалуются главе республики в соцсетях, сообщает портал "Новости про Уфу сегодня".

Айгуль Николаева, одна из рожениц, выложила фотографии «убитых» стен в отделении патологии новорождённых РКПЦ. На кадрах — облупившаяся краска и осыпающаяся штукатурка.

«Это просто кошмар какой-то, а не палаты. Страшно и за детей, и за мам», — написала женщина в паблике руководителя региона.

Минздрав Башкирии уже отреагировал на скандал. Чиновники пообещали разобраться с проблемой вместе с администрацией больницы.

  • Ранее пациенты РДКБ пожаловались на пересоленную гречку и блюда из капусты.
В Уфе мошенники заставили должника сжечь почтовое отделение

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа жалоба
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