В Уфе врачи впервые применили московскую методику лечения сердца
17:26, 24 дек 2024
Медики Уфы освоили передовую технологию Triclip — теперь сложнейшие операции на сердце будут проводить прямо здесь. До этого такое лечение можно было получить только в Москве, сообщили порталу "Свежие новости Уфы и Башкортостана" в пресс-службе БГМУ.
Первой пациенткой стала 72-летняя женщина. У неё были серьёзные проблемы: ишемия, сбои в работе сердца и нарушения работы клапанов. Из-за этого появилась одышка, начались проблемы с печенью и лёгкими.
Врачи действовали через бедренную вену — никаких разрезов на груди. Специальным инструментом они добрались до проблемного клапана и установили там микроскопическую клипсу. Она помогла восстановить нормальную работу сердца.
В следующем году врачи планируют прооперировать ещё минимум десять пациентов с похожими проблемами.
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