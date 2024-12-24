Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе врачи впервые применили московскую методику лечения сердца

В Уфе врачи впервые применили московскую методику лечения сердца

17:26, 24 дек 2024

Медики Уфы освоили передовую технологию Triclip — теперь сложнейшие операции на сердце будут проводить прямо здесь. До этого такое лечение можно было получить только в Москве, сообщили порталу "Свежие новости Уфы и Башкортостана" в пресс-службе БГМУ.

Первой пациенткой стала 72-летняя женщина. У неё были серьёзные проблемы: ишемия, сбои в работе сердца и нарушения работы клапанов. Из-за этого появилась одышка, начались проблемы с печенью и лёгкими.

Врачи действовали через бедренную вену — никаких разрезов на груди. Специальным инструментом они добрались до проблемного клапана и установили там микроскопическую клипсу. Она помогла восстановить нормальную работу сердца.

"Раньше такие операции были доступны только молодым. Теперь мы можем помогать пожилым пациентам, а они уже через три дня готовы вернуться домой", — рассказал Сергей Благодаров, заведующий отделением рентгенохирургии клиники БГМУ.

В следующем году врачи планируют прооперировать ещё минимум десять пациентов с похожими проблемами.

В Янауле пациентке удалили гигантскую кисту через небольшие проколы

Читайте также:

В Янауле пациентке удалили гигантскую кисту через небольшие проколы
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба клиники БГМУ
Теги: Уфа операция бгму
Читайте также

В Уфе врачи БГМУ помогли пациентке с недержанием мочи
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи БГМУ помогли пациентке с недержанием мочи
В Башкирии освоили новый метод лечения рака легкого
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии освоили новый метод лечения рака легкого
Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга
Это интересно
Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга
Спасли в воздухе: в Башкирии врачи реанимировали 70-летнего мужчину прямо в вертолете
Здравоохранение в Башкирии
Спасли в воздухе: в Башкирии врачи реанимировали 70-летнего мужчину прямо в вертолете


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok