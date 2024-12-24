В Уфе врачи впервые применили московскую методику лечения сердца

17:26, 24 дек 2024

Медики Уфы освоили передовую технологию Triclip — теперь сложнейшие операции на сердце будут проводить прямо здесь. До этого такое лечение можно было получить только в Москве, сообщили порталу "Свежие новости Уфы и Башкортостана" в пресс-службе БГМУ.

Первой пациенткой стала 72-летняя женщина. У неё были серьёзные проблемы: ишемия, сбои в работе сердца и нарушения работы клапанов. Из-за этого появилась одышка, начались проблемы с печенью и лёгкими.

Врачи действовали через бедренную вену — никаких разрезов на груди. Специальным инструментом они добрались до проблемного клапана и установили там микроскопическую клипсу. Она помогла восстановить нормальную работу сердца.

"Раньше такие операции были доступны только молодым. Теперь мы можем помогать пожилым пациентам, а они уже через три дня готовы вернуться домой", — рассказал Сергей Благодаров, заведующий отделением рентгенохирургии клиники БГМУ.

В следующем году врачи планируют прооперировать ещё минимум десять пациентов с похожими проблемами.

Ранее в Уфе прокуратура внесла представление ректору БГПУ из-за клопов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба клиники БГМУ