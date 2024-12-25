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Уфимские врачи спасли пенсионерку от ампутации ноги

Уфимские врачи спасли пенсионерку от ампутации ноги

20:48, 25 дек 2024

В Уфе медики больницы №21 успешно провели сложную операцию пожилой пациентке. 67-летняя женщина поступила в кардиохирургическое отделение с сильными болями в ноге и риском ампутации.

У пациентки диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей. Это серьезное заболевание возникает из-за нарушения образа жизни: неправильного питания, вредных привычек и малоподвижности. При атеросклерозе происходит опасное сужение артерий, что нарушает кровоснабжение конечности.

Медицинская бригада применила современный гибридный метод лечения. Сначала через небольшой надрез в артерии руки рентгенхирурги установили стент в проблемный участок артерии ноги. После этого сосудистые хирурги выполнили бедренно-подколенное шунтирование для восстановления кровотока.

Послеоперационный период прошел без осложнений. По информации регионального минздрава, пациентка уже находится дома и продолжает восстановление.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа операция минздрав Башкирии
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