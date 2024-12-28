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Врачи извлекли абрикос из кишечника пациента в Сибае

Врачи извлекли абрикос из кишечника пациента в Сибае

13:17, 28 дек 2024

В Сибае экстренно прооперировали мужчину с фруктом в кишечнике.

Банальный поход в гости обернулся для жителя башкирского Сибая экстренной операцией. Мужчина поступил в местную больницу с адской болью в животе и непрекращающейся рвотой, сообщил порталу "Новости Сибая на сегодняшний день" врач ЦГБ Айдар Гумеров.

Врачи сначала грешили на обычную кишечную непроходимость — кололи лекарства и ставили клизмы. Но пациенту становилось только хуже. Пришлось везти на операционный стол.

А там сюрприз — в тонком кишечнике застрял целый абрикос. Как он туда попал и зачем его вообще нужно было глотать целиком — загадка даже для опытных хирургов во главе с Айдаром Гумеровым.

Фрукт успели достать до того, как начался перитонит. Сейчас пациент уже в обычной палате и идёт на поправку. А врачи в шутку советуют: абрикосы всё-таки лучше есть, а не глотать.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/a.gumerov2020
Теги: Сибай операция
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