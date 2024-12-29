В Абзелиловском районе Башкирии отменили карантин по бешенству

12:43, 29 дек 2024

В селе Кусимовского Рудника Абзелиловского района Башкирии жизнь возвращается в привычное русло — власти Башкирии отменили все ограничения, связанные со вспышкой бешенства. Глава региона Радий Хабиров подписал соответствующий документ, сообщает портал "Подслушано Аскарово".

Два месяца местные жители жили в особом режиме. На улице Набережной обнаружили опасный очаг заболевания, и с 29 октября в селе действовал строгий карантин. Жителям запретили проводить сельхозярмарки и работать с животными — никакой вакцинации и снятие шкур.

Теперь, с 29 декабря, все ограничения официально сняты. Документ уже опубликован на правовом портале республики.

Ранее в Мишкинском районе Башкирии изолировали село из-за вспышки опасного заболевания.

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Автор: Семен Подгорный