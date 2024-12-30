Министр здравоохранения Башкирии станет рядовым врачом
14:08, 30 дек 2024
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин временно сменит министерское кресло на кушетку невролога. Топ-чиновник республиканского масштаба 3 января проведёт полноценный приём пациентов в обычной районной больнице.
Желающие попасть на приём к министру-врачу уже могут бронировать места — записаться можно по телефону горячей линии. Двери Кушнаренковской ЦРБ будут открыты для пациентов с 8 утра до 5 вечера.
Контакты для записи: 8-800-20-15-063.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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