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Министр здравоохранения Башкирии станет рядовым врачом

Министр здравоохранения Башкирии станет рядовым врачом

14:08, 30 дек 2024

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин временно сменит министерское кресло на кушетку невролога. Топ-чиновник республиканского масштаба 3 января проведёт полноценный приём пациентов в обычной районной больнице.

Желающие попасть на приём к министру-врачу уже могут бронировать места — записаться можно по телефону горячей линии. Двери Кушнаренковской ЦРБ будут открыты для пациентов с 8 утра до 5 вечера.

Контакты для записи: 8-800-20-15-063.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: минздрав Башкирии Айрат Рахматуллин
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