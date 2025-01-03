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Минздрав Башкирии раскрыл возраст самой молодой мамы региона

Минздрав Башкирии раскрыл возраст самой молодой мамы региона

14:28, 03 янв 2025

Врачи республиканских роддомов приняли роды у девочки, которой едва исполнилось 14. Юная мама попала в официальную статистику Минздрава Башкирии как самая молодая роженица 2024 года, сообщает портал "Новости Башкортостана на сегодняшний день".

А вот рекорд среди самых возрастных мам поставила 52-летняя женщина. Решилась на материнство, когда многие уже думают о внуках.

Специалисты отмечают — всё больше жительниц республики рожают после 40. В основном это опытные мамы, которые решаются на третьего или четвёртого ребёнка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: минздрав Башкирии
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