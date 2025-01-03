Минздрав Башкирии раскрыл возраст самой молодой мамы региона
14:28, 03 янв 2025
Врачи республиканских роддомов приняли роды у девочки, которой едва исполнилось 14. Юная мама попала в официальную статистику Минздрава Башкирии как самая молодая роженица 2024 года, сообщает портал "Новости Башкортостана на сегодняшний день".
А вот рекорд среди самых возрастных мам поставила 52-летняя женщина. Решилась на материнство, когда многие уже думают о внуках.
Специалисты отмечают — всё больше жительниц республики рожают после 40. В основном это опытные мамы, которые решаются на третьего или четвёртого ребёнка.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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