84 младенца с аномалиями конечностей родились в Башкирии за 9 месяцев

11:53, 07 янв 2025

За первые 9 месяцев 2024-го года в башкирских роддомах приняли 84 малыша с различными деформациями конечностей. Почти половина случаев — лишние пальцы на руках и ногах.

Минздрав Башкирии раскрыл неутешительную статистику. 35 новорожденных появились на свет с полидактилией — дополнительными пальцами. Ещё у 19 малышей обнаружили синдактилию — сросшиеся или перепончатые пальцы.

Восемь младенцев родились с деформированными стопами, шестеро — с искривлениями стоп внутрь или наружу. У пяти новорожденных диагностировали недоразвитие конечностей. Остальные случаи — разные виды аномалий, которые медики не стали конкретизировать.

"Многопалость часто передаётся по наследству. Родители могут быть здоровыми носителями гена, который проявится у ребёнка", — объясняет замминистра здравоохранения РБ Татьяна Саубанова.

Что вызывает такие отклонения — до конца не ясно. Но врачи выделяют два типа провоцирующих факторов. Внутренние: наследственность, гормональные сбои, дефицит витаминов и перегрев организма. Внешние: радиация, вирусы, химикаты и даже обычный табачный дым.

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Автор: Семен Подгорный