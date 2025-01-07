Уфимские врачи назвали три группы людей, которым нельзя есть мандарины
11:59, 07 янв 2025
Врачи уфимского госпиталя ветеранов войн предупреждают — любимое зимнее лакомство может быть опасным. Оказывается, ароматные цитрусовые способны нанести серьёзный удар по здоровью некоторых людей.
Медики настаивают: мандарины — не универсальный фрукт. Особенно внимательными нужно быть будущим мамам. Беременность — не лучшее время для экспериментов с цитрусовыми, предупреждают специалисты.
Под запретом оказались и аллергики. У них сочный фрукт может спровоцировать острую реакцию. А маленьким детям и вовсе стоит забыть о мандаринах — даже крошечная долька способна вызвать серьёзные проблемы.
Отдельная история — люди с больным желудком. Кислота и эфирные масла в составе фрукта могут стать настоящей бомбой для ЖКТ.
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Автор: Семен Подгорный
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