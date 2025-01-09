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В Кушнаренковском районе Башкирии запустили современную поликлинику

В Кушнаренковском районе Башкирии запустили современную поликлинику

14:02, 09 янв 2025

Накануне в башкирском селе Кушнаренково начала работу новая поликлиника. Раньше местным жителям приходилось ютиться в отделении при районной больнице, а теперь у них появилось собственное просторное здание.

Радий Хабиров лично приехал на открытие медучреждения. По его словам, в поликлинике установили передовое оборудование, а принимать пациентов будут сразу в двух отделениях — взрослом и детском. За смену врачи смогут осмотреть до 320 человек.

Помимо этого глава региона рассказал о масштабных планах по развитию медицины в республике. Сейчас в разных районах строят ещё шесть поликлиник: в Абзелиловском, Аскинском, Благовещенском, Янаульском, Учалинском и Бакалинском. В Учалах и столичном кардиоцентре появятся новые хирургические корпуса. Не забыли и про сельские ФАПы — их тоже активно обновляют.

В Кушнаренковском районе Башкирии свекловоз спровоцировал массовую аварию

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хабирова
Теги: Кушнаренковский район
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