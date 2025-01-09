Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии переименуют крупнейший центр лечения туберкулеза

В Башкирии переименуют крупнейший центр лечения туберкулеза

15:06, 09 янв 2025

В Башкирии готовится ребрендинг главного медучреждения по борьбе с туберкулезом. Министерство здравоохранения республики инициировало переименование Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. Новое название — "Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр" (РКФПЦ) — уже внесено в проект правительственного постановления.

Процесс переименования должен стартовать до первого февраля. За это время предстоит обновить устав организации и провести необходимые изменения в документации Министерства земельных и имущественных отношений.

История учреждения началась больше века назад — в 1921 году, когда в Уфе открылся первый "Уфимский областной диспансер для туберкулезных больных имени Н. А. Семашко". Спустя десять лет он эволюционировал в Башкирский научно-практический институт туберкулеза. Серьезная реорганизация произошла в 2010 году: под крыло республиканского диспансера вошли семь районных учреждений — противотуберкулезные диспансеры Белорецка, Бирска, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, Кумертау, Ишимбая, а также профильная больница в поселке Приютово.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер
Читайте также

В Уфе врачи вернули молодому человеку возможность ходить, удалив опухоль спинного мозга
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи вернули молодому человеку возможность ходить, удалив опухоль спинного мозга
В Башкирии 12 детей заразились туберкулезом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии 12 детей заразились туберкулезом
Башкирия готовит жителей к чрезвычайным ситуациям
Общество в Башкирии
Башкирия готовит жителей к чрезвычайным ситуациям
За концерт Сукачева, Газманова и Антонова к 450-летию Уфы заплатят 38 млн
Культура в Башкирии
За концерт Сукачева, Газманова и Антонова к 450-летию Уфы заплатят 38 млн


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok