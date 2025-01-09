В Башкирии переименуют крупнейший центр лечения туберкулеза

15:06, 09 янв 2025

В Башкирии готовится ребрендинг главного медучреждения по борьбе с туберкулезом. Министерство здравоохранения республики инициировало переименование Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. Новое название — "Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр" (РКФПЦ) — уже внесено в проект правительственного постановления.

Процесс переименования должен стартовать до первого февраля. За это время предстоит обновить устав организации и провести необходимые изменения в документации Министерства земельных и имущественных отношений.

История учреждения началась больше века назад — в 1921 году, когда в Уфе открылся первый "Уфимский областной диспансер для туберкулезных больных имени Н. А. Семашко". Спустя десять лет он эволюционировал в Башкирский научно-практический институт туберкулеза. Серьезная реорганизация произошла в 2010 году: под крыло республиканского диспансера вошли семь районных учреждений — противотуберкулезные диспансеры Белорецка, Бирска, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, Кумертау, Ишимбая, а также профильная больница в поселке Приютово.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер