В Ишимбайском районе Башкирии желчный пузырь пациента воспалился до гигантских размеров

16:03, 09 янв 2025

Врачи Ишимбайской больницы провели ювелирную операцию — спасли мужчину от "бомбы замедленного действия" в животе. 62-летний пациент поступил с адской болью в правом боку, а после обследования медики схватились за голову — желчный пузырь превратился в огромный гнойник.

Орган раздулся до чудовищных размеров — 13 на 6 сантиметров, что в два раза больше нормы. Внутри — камни и гной, грозившие в любой момент прорваться в брюшную полость.

Хирурги действовали быстро. Через крошечные проколы в животе они удалили поражённый орган. Никаких разрезов и шрамов — только современные технологии.

Сейчас пациент идёт на поправку, все показатели стабилизировались. Врачи держат ситуацию под контролем.

К слову, местные айболиты — настоящие профи в таких операциях. За этот год они уже спасли более 70 пациентов с похожими проблемами.

Ранее врачи извлекли абрикос из кишечника пациента в Сибае.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ