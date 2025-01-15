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Врачи горбольницы спасли жительницу Башкирии после неудачной операции в частной клинике

Врачи горбольницы спасли жительницу Башкирии после неудачной операции в частной клинике

09:49, 15 янв 2025

Врачи Салаватской городской больницы спасли жительницу Ишимбая от смертельного кровотечения после неудачной операции в частной клинике. Информация появилась в социальных сетях, где пациентка год спустя опубликовала благодарственный пост медикам.

Десять дней истекала кровью женщина после удаления гланд в частной клинике Башкирии. Когда ситуация совсем ухудшилась, пациентка вызвала скорую.

Бригада медиков доставила её в лор-отделение Салаватской городской больницы. Врачи, оценив критическое состояние пациентки, немедленно перевели её в реанимацию.

Десять часов без перерыва — с восьми вечера до шести утра — команда реаниматологов боролась за жизнь женщины. Только к рассвету удалось остановить кровотечение из ротовой полости.

"Теперь у меня два дня рождения в году", — написала жительница Ишимбая в соцсетях, публично поблагодарив медиков спустя год после случившегося. — "То, что сделали для меня эти светлые люди — настоящее чудо".
В Ишимбайском районе Башкирии желчный пузырь пациента воспалился до гигантских размеров

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Городская больница г. Салават
Теги: Салават операция
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