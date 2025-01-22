Житель Башкирии выжил после удара ножом в сердце
14:12, 22 янв 2025
В Салаватском районе Башкирии врачи районной больницы провели успешную операцию по спасению 25-летнего мужчины с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщает главврач Малоязовской ЦРБ Рудольф Фахретдинов.
25-летний парень из Кигинского района решил навестить друзей, но дружеские посиделки переросли в поножовщину. Клинок вошёл точно в сердце — счёт пошёл на минуты.
Скорая доставила пациента в Малоязовскую ЦРБ. Врачи, увидев огромный тромб в 26 сантиметров, поняли — промедление смерти подобно. Ещё пара часов, и парня было бы не спасти.
"Потеря крови была критической, но мы успели вовремя", — рассказывает главврач больницы Рудольф Фахретдинов.
Сейчас виновник драмы уже в стационаре, идёт на поправку и, возможно, переосмысливает свои взгляды на дружбу.
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Автор: Семен Подгорный
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