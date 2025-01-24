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Эпидемия простуды в Башкирии: заболеваемость взлетела на 72%! Что происходит?

Эпидемия простуды в Башкирии: заболеваемость взлетела на 72%! Что происходит?

20:06, 24 янв 2025

18 тысяч жителей Башкирии слегли с простудой за неделю — почти половина из них дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, фиксируя резкий скачок заболеваемости после новогодних праздников.

Простуда в Башкирии разгулялась не на шутку — медики фиксируют рост ОРВИ на 72,6%. Такого всплеска не было с середины декабря. В Роспотребнадзоре говорят — виноваты сразу несколько вирусов: тут и аденовирусы, и бокавирусы, и риновирусы с коронавирусами. А тут ещё и грипп подтягивается.

Традиционно перед Новым годом народ болеет меньше — не до того, праздники на носу. Но после каникул вирусы берут своё. Сейчас в республике температурят, кашляют и сморкаются 18 тысяч человек. Почти половина из них — дети.

Врачи предупреждают — при первых симптомах бегом в поликлинику. Никакого самолечения — только правильная диагностика и назначения специалиста. Иначе есть риск получить осложнения.

Медики настаивают — анализы сдать надо обязательно. Важно понять, какой именно вирус атаковал организм. И только потом браться за лечение — строго по назначению врача.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Роспотребнадзор
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