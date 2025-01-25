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В Башкирии врачи вырезали пациентке гигантскую опухоль весом 4,3 кг

В Башкирии врачи вырезали пациентке гигантскую опухоль весом 4,3 кг

16:56, 25 янв 2025

Операция по удалению миомы размером с новорожденного прошла в Стерлитамаке. Об этом сообщает главврач местной клинической больницы Ильшат Яппаров.

Врачи гинекологического отделения №2 столкнулись с настоящим монстром — опухоль достигла 32 сантиметров в диаметре. Это размер крупного доношенного ребёнка. При этом пациентка долгое время не подозревала о своём "положении".

"Тихий убийца" — так медики называют подобные случаи. Опухоли могут расти годами без единого симптома, а когда проявляются — бывает уже поздно.

В этот раз всё закончилось хорошо — операция прошла успешно. Но врачи предупреждают: нельзя игнорировать здоровье и откладывать визиты к специалистам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ильшат Яппаров/vk.com
Теги: Стерлитамак операция
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