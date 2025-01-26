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Роспотребнадзор Башкирии призывает срочно проверить свой прививочный статус

Роспотребнадзор Башкирии призывает срочно проверить свой прививочный статус

09:26, 26 янв 2025

Роспотребнадзор Башкирии обратился к жителям республики с неожиданным заявлением - детские прививки со временем теряют свою силу. Ведомство предупреждает и призывает взрослых срочно обновить свой иммунный статус.

Оказывается, та самая вакцина от дифтерии и столбняка, которую нам ставили в школе, "выдыхается" каждые 10 лет. И это не шутки - без ревакцинации защита от этих опасных болезней становится бесполезной.

А что делать, если вы не помните, когда в последний раз вакцинировались от кори или краснухи? Ответ прост - бегом в поликлинику за новой дозой. Специалисты настаивают: лучше перебдеть, чем потом лечиться.

Отдельный разговор для любителей путешествий. Им рекомендуют целый список из прививок: от ВПЧ, менингококка, ветрянки, пневмококка, гепатита А и клещевого энцефалита. Без этого набора вояж может закончиться в больнице.

Обновить свой иммунный паспорт можно в любой районной поликлинике - было бы желание. Главное - не откладывать на потом то, что можно сделать уже сегодня.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Роспотребнадзор прививки
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