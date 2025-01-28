В Башкирии распространяется опасная инфекция

09:52, 28 янв 2025

В Башкортостане продолжают выявлять новые случаи коронавируса. По данным республиканского Минздрава, которые озвучил и.о. главы ведомства Роберт Иштуков на правительственном совещании, за последние сутки зафиксировано 47 новых заболевших.

Хорошая новость — динамика заболеваемости идёт на спад. Ещё неделю назад врачи ежедневно диагностировали до 62 случаев заражения, сейчас цифры заметно ниже.

В больницах сейчас находятся 84 пациента с подтверждённым диагнозом. Ещё 744 человека лечатся дома под наблюдением медиков. За последние 24 часа победить вирус удалось 47 жителям республики — все они уже выписаны и чувствуют себя хорошо.

Врачи напоминают: несмотря на снижение заболеваемости, ковид никуда не делся. Будьте осторожны и берегите себя.

Автор: Семен Подгорный