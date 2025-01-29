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В Башкирии грипп атакует школьников: заболеваемость взлетела на 13%

В Башкирии грипп атакует школьников: заболеваемость взлетела на 13%

15:05, 29 янв 2025

В Башкирии зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников. По данным регионального Роспотребнадзора на 29 января, количество инфицированных выросло почти на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Статистика показывает: основной удар приняли на себя дети от 7 до 14 лет. Причина — активность вирусов гриппа, которые особенно агрессивны в этом сезоне.

Роспотребнадзор уже обратился к родителям с важным сообщением: заметили у ребенка насморк, кашель или температуру — никаких уроков. Лучше пропустить пару дней занятий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: грипп орви
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