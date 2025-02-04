Годовалого ребенка с ожогом пищевода спасли в Башкирии
11:48, 04 фев 2025
Врачи Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Башкирии провели успешное лечение годовалого мальчика с тяжелым химическим ожогом пищевода, полученным от уксусной эссенции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
Пациент поступил в Мишкинскую районную больницу в критическом состоянии с множественными ожогами лица, тела и повреждениями слизистых оболочек. Медики подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких.
После проведенного консилиума с участием специалиста РДКБ было принято решение о транспортировке пациента в специализированное отделение республиканской больницы. Перевозка осуществлялась реанимобилем.
В настоящее время состояние маленького пациента стабилизировалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и профессионализму врачей.
Справка: Бужирование - медицинская процедура, направленная на расширение суженных участков полых органов с помощью специальных инструментов.