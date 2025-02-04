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Годовалого ребенка с ожогом пищевода спасли в Башкирии

Годовалого ребенка с ожогом пищевода спасли в Башкирии

11:48, 04 фев 2025

Врачи Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Башкирии провели успешное лечение годовалого мальчика с тяжелым химическим ожогом пищевода, полученным от уксусной эссенции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Пациент поступил в Мишкинскую районную больницу в критическом состоянии с множественными ожогами лица, тела и повреждениями слизистых оболочек. Медики подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких.

После проведенного консилиума с участием специалиста РДКБ было принято решение о транспортировке пациента в специализированное отделение республиканской больницы. Перевозка осуществлялась реанимобилем.

"В результате химического ожога у ребенка развилось рубцовое сужение пищевода. Для восстановления его проходимости потребовалось проведение процедуры бужирования", - рассказали в Минздраве Башкирии.

В настоящее время состояние маленького пациента стабилизировалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и профессионализму врачей.

Справка: Бужирование - медицинская процедура, направленная на расширение суженных участков полых органов с помощью специальных инструментов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав Башкирии
Теги: Мишкинский район операция
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