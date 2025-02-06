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В Башкирии выявили инфекционное заболевание в крупном животноводческом хозяйстве

В Башкирии выявили инфекционное заболевание в крупном животноводческом хозяйстве

19:47, 06 фев 2025

На ферме в Стерлитамакском районе под угрозой оказались восемь тысяч голов крупного рогатого скота. Плановая проверка в ООО «Калинино» выявила серьезную проблему — специалисты обнаружили бруцеллёз, опасную инфекцию, которая передается человеку.

Сейчас ферма в селе Николаевка находится в режиме строгой изоляции. Запрещено посещение посторонними лицами и перемещение животных. Установлен запрет на вывоз кормов. Инфицированных коров отправят на санитарную бойню для переработки мяса в консервы.

Бруцеллёз — серьезное заболевание. У животных оно может протекать без видимых симптомов, но последствия бывают тяжелыми: возможны выкидыши, воспаление суставов и другие осложнения. Особую опасность представляет возможность заражения человека.

Региональные власти предпринимают все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. На предприятии действует строгий режим: запрещено лечение инфицированных животных, ограничено перемещение скота (разрешен только вывоз на убой), территория закрыта для посещения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район карантин
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