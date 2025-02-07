Жители Башкирии массово заболевают гриппом
09:07, 07 фев 2025
По данным регионального Роспотребнадзора, эпидобстановка в республике меняется не в лучшую сторону. За неделю количество простывших выросло больше чем на 3%.
Особенно тревожит врачей, что грипп начал теснить другие вирусы — его доля среди всех ОРВИ взлетела до 45%. То есть почти половина всех заболевших слегла именно с гриппом.
Медики напоминают про старые добрые способы не подхватить заразу:
- носите маски в людных местах,
- мойте руки с мылом,
- держитесь подальше от чихающих и кашляющих,
- чаще проветривайте комнаты.
Берегите себя и не болейте!
Автор: Семен Подгорный
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