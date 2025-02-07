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Жители Башкирии массово заболевают гриппом

Жители Башкирии массово заболевают гриппом

09:07, 07 фев 2025

По данным регионального Роспотребнадзора, эпидобстановка в республике меняется не в лучшую сторону. За неделю количество простывших выросло больше чем на 3%.

Особенно тревожит врачей, что грипп начал теснить другие вирусы — его доля среди всех ОРВИ взлетела до 45%. То есть почти половина всех заболевших слегла именно с гриппом.

Медики напоминают про старые добрые способы не подхватить заразу:

  • носите маски в людных местах,
  • мойте руки с мылом,
  • держитесь подальше от чихающих и кашляющих,
  • чаще проветривайте комнаты.

Берегите себя и не болейте!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: грипп орви
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