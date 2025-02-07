Жители Башкирии массово заболевают гриппом

09:07, 07 фев 2025

По данным регионального Роспотребнадзора, эпидобстановка в республике меняется не в лучшую сторону. За неделю количество простывших выросло больше чем на 3%.

Особенно тревожит врачей, что грипп начал теснить другие вирусы — его доля среди всех ОРВИ взлетела до 45%. То есть почти половина всех заболевших слегла именно с гриппом.

Медики напоминают про старые добрые способы не подхватить заразу:

носите маски в людных местах,

мойте руки с мылом,

держитесь подальше от чихающих и кашляющих,

чаще проветривайте комнаты.

Берегите себя и не болейте!

Автор: Семен Подгорный