Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Малыш в Уфе решил поиграть в доктора и попал к хирургам

Малыш в Уфе решил поиграть в доктора и попал к хирургам

09:34, 07 фев 2025

В Уфе маленький ребенок чуть не пострадал из-за неудачного эксперимента с микроклизмой. О происшествии рассказала главврач детской больницы №17 Дилара Шагиева.

Четырёхлетний мальчик решил повторить медицинскую процедуру, которую ему раньше делала мама. Найдя в ванной тюбик с микроклизмой, юный экспериментатор приступил к самолечению. Правда, что-то пошло не так — малыш засунул тюбик слишком глубоко.

К счастью, всё обошлось без серьёзных последствий. Врачам удалось достать застрявший предмет без хирургического вмешательства. Медики в очередной раз напоминают родителям: держите лекарства подальше от детских рук — их тяга к исследованиям может привести к печальным последствиям.

Годовалого ребенка с ожогом пищевода спасли в Башкирии

Читайте также:

Годовалого ребенка с ожогом пищевода спасли в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГКДБ №17
Теги: Уфа операция
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии малыш с зажигалкой устроил пожар
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии малыш с зажигалкой устроил пожар
Экстремальное садоводство: трехлетний уфимец застрял в детской лопатке
Происшествия в Башкирии
Экстремальное садоводство: трехлетний уфимец застрял в детской лопатке
В Башкирии врачи прооперировали малыша, наткнувшегося на штырь забора
Происшествия в Башкирии
В Башкирии врачи прооперировали малыша, наткнувшегося на штырь забора
В Уфе во время игры в хоккей ребенок разорвал селезенку
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе во время игры в хоккей ребенок разорвал селезенку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok