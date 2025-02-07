Малыш в Уфе решил поиграть в доктора и попал к хирургам

09:34, 07 фев 2025

В Уфе маленький ребенок чуть не пострадал из-за неудачного эксперимента с микроклизмой. О происшествии рассказала главврач детской больницы №17 Дилара Шагиева.

Четырёхлетний мальчик решил повторить медицинскую процедуру, которую ему раньше делала мама. Найдя в ванной тюбик с микроклизмой, юный экспериментатор приступил к самолечению. Правда, что-то пошло не так — малыш засунул тюбик слишком глубоко.

К счастью, всё обошлось без серьёзных последствий. Врачам удалось достать застрявший предмет без хирургического вмешательства. Медики в очередной раз напоминают родителям: держите лекарства подальше от детских рук — их тяга к исследованиям может привести к печальным последствиям.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГКДБ №17