Малыш в Уфе решил поиграть в доктора и попал к хирургам
09:34, 07 фев 2025
В Уфе маленький ребенок чуть не пострадал из-за неудачного эксперимента с микроклизмой. О происшествии рассказала главврач детской больницы №17 Дилара Шагиева.
Четырёхлетний мальчик решил повторить медицинскую процедуру, которую ему раньше делала мама. Найдя в ванной тюбик с микроклизмой, юный экспериментатор приступил к самолечению. Правда, что-то пошло не так — малыш засунул тюбик слишком глубоко.
К счастью, всё обошлось без серьёзных последствий. Врачам удалось достать застрявший предмет без хирургического вмешательства. Медики в очередной раз напоминают родителям: держите лекарства подальше от детских рук — их тяга к исследованиям может привести к печальным последствиям.
Читайте также:Годовалого ребенка с ожогом пищевода спасли в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГКДБ №17
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии малыш с зажигалкой устроил пожар
Происшествия в Башкирии
Экстремальное садоводство: трехлетний уфимец застрял в детской лопатке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии врачи прооперировали малыша, наткнувшегося на штырь забора
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе во время игры в хоккей ребенок разорвал селезенку