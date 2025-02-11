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Четыре детских сада закрыли на карантин в республике в Башкирии

Четыре детских сада закрыли на карантин в республике в Башкирии

14:00, 11 фев 2025

За неделю в регионе зафиксирован значительный подъём заболеваемости ОРВИ: на 13% выше предыдущих показателей, сообщает республиканский Роспотребнадзор. Медицинскую помощь получили 23 тысячи человек, половина из заболевших — дети до 14 лет.

Инфекция распространилась в образовательных учреждениях. Четыре детских сада полностью закрыты на карантин. В 17 школах приостановлены занятия в 27 классах. В дошкольных учреждениях временно не работают 7 групп.

Специалисты ведомства внимательно следят за развитием ситуации и контролируют распространение вируса.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: орви
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