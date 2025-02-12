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Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича

Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича

11:43, 12 фев 2025

В больнице села Месягутово в Башкирии врачи спасли 53-летнего участника СВО с параличом правой стороны тела. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Пациент поступил в медицинское учреждение с параличом в правой руке и ноге, а также нарушением речи. При обследовании специалисты диагностировали тромб в артерии питающей головной мозг.

Ситуация требовала незамедлительных действий — критически важно было провести операцию в течение 6 часов с момента появления первых симптомов. Медицинская бригада оперативно выполнила тромбоэкстракцию, полностью удалив патологическое образование.

После хирургического вмешательства к пациенту вернулась речь, восстановилась подвижность конечностей. Проведенный курс реабилитации дал положительные результаты — мужчина полностью восстановился и был выписан из больницы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Айрат Рахматуллин / t.me
Теги: операция Дуванский район
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