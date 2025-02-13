Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии ребенка после ДТП экстренно эвакуируют вертолетом

В Башкирии ребенка после ДТП экстренно эвакуируют вертолетом

21:20, 13 фев 2025

Как сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, в Миякинском районе произошло серьёзное ДТП с участием ребёнка. Машина слетела с дороги, и маленькая пассажирка получила тяжёлые травмы.

Экстренные службы сработали как часы — пострадавшую оперативно доставили в местную больницу. Но стало понятно: нужна помощь специалистов посерьёзнее. По видеосвязи подключился главный детский нейрохирург из Уфы Айрат Тимершин. Вердикт — требуется срочная транспортировка в столицу республики.

На помощь пришла санавиация. Подразделение башкирской медицины, работающее в режиме 24/7 не знает, что такое выходные и праздники. Для них главное — успеть спасти пациента, будь то глубокая ночь или ранее утро.

С начала года воздушные медики уже совершили 10 вылетов и 258 выездов, доставив в больницы больше сотни пациентов. Каждый такой рейс — это чья-то спасённая жизнь.

Сейчас борт с медиками уже в пути за маленькой пациенткой. Врачи сделают всё возможное, чтобы поставить ребёнка на ноги. В республиканской детской больнице её уже ждут лучшие специалисты.

Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича

Читайте также:

Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/dr.arakhmatullin
Теги: Миякинский район операция
Читайте также

В Башкирии найденная на улице бутылка отправила подростка в больницу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии найденная на улице бутылка отправила подростка в больницу
В Башкирии санавиация спасла попавших в ДТП двухмесячного ребенка и его маму
Происшествия в Башкирии
В Башкирии санавиация спасла попавших в ДТП двухмесячного ребенка и его маму
Трёхлетнюю девочку с параличом половины тела доставили вертолётом в больницу Уфы
Здравоохранение в Башкирии
Трёхлетнюю девочку с параличом половины тела доставили вертолётом в больницу Уфы
Врачи из Башкирии извлекли из желудка 4-летнего ребенка игрушки-магниты
Здравоохранение в Башкирии
Врачи из Башкирии извлекли из желудка 4-летнего ребенка игрушки-магниты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok