В Башкирии ребенка после ДТП экстренно эвакуируют вертолетом

21:20, 13 фев 2025

Как сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, в Миякинском районе произошло серьёзное ДТП с участием ребёнка. Машина слетела с дороги, и маленькая пассажирка получила тяжёлые травмы.

Экстренные службы сработали как часы — пострадавшую оперативно доставили в местную больницу. Но стало понятно: нужна помощь специалистов посерьёзнее. По видеосвязи подключился главный детский нейрохирург из Уфы Айрат Тимершин. Вердикт — требуется срочная транспортировка в столицу республики.

На помощь пришла санавиация. Подразделение башкирской медицины, работающее в режиме 24/7 не знает, что такое выходные и праздники. Для них главное — успеть спасти пациента, будь то глубокая ночь или ранее утро.

С начала года воздушные медики уже совершили 10 вылетов и 258 выездов, доставив в больницы больше сотни пациентов. Каждый такой рейс — это чья-то спасённая жизнь.

Сейчас борт с медиками уже в пути за маленькой пациенткой. Врачи сделают всё возможное, чтобы поставить ребёнка на ноги. В республиканской детской больнице её уже ждут лучшие специалисты.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin