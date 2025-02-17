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В Башкирии фиксируют новый всплеск заражений коронавирусом

В Башкирии фиксируют новый всплеск заражений коронавирусом

14:21, 17 фев 2025

В Башкортостане зафиксирован очередной рост заболеваемости коронавирусом — за последние 24 часа выявлено 27 новых случаев. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на правительственном совещании в ЦУР.

Сейчас в регионе почти 660 человек проходят лечение от COVID-19. В больницах находятся 92 пациента, остальные 567 лечатся амбулаторно. Для борьбы с инфекцией в республике развёрнуто 115 специализированных коек, при этом почти четверть из них остаются свободными.

Эпидемиологи отмечают, что коэффициент распространения вируса держится на уровне 1.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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