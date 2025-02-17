В Башкирии впервые пересадили костный мозг детям
16:24, 17 фев 2025
Три уникальные операции по трансплантации костного мозга юным пациентам успешно провели в Республиканской детской клинической больнице Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Прорывные вмешательства прошли в центре детской онкологии и гематологии РДКБ в 2024 году. Среди прооперированных — 10-летняя девочка, состояние которой врачи оценивают как стабильное. Башкирские медики работали в тандеме со специалистами московского центра имени Дмитрия Рогачева. Это первый опыт подобных операций в республике, открывающий новые возможности в лечении маленьких пациентов с тяжёлыми заболеваниями.
Читайте также:В Башкирии ребенка после ДТП экстренно эвакуируют вертолетом
Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал Радия Хабирова
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе впервые провели пересадку костного мозга ребенку
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи провели сложную операцию на мозг 5-месячной девочке
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии собака откусила нос 14 летнему подростку
Здравоохранение в Башкирии
Пациенты РДКБ пожаловались на пересоленную гречку и блюда из капусты