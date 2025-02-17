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В Башкирии впервые пересадили костный мозг детям

В Башкирии впервые пересадили костный мозг детям

16:24, 17 фев 2025

Три уникальные операции по трансплантации костного мозга юным пациентам успешно провели в Республиканской детской клинической больнице Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Прорывные вмешательства прошли в центре детской онкологии и гематологии РДКБ в 2024 году. Среди прооперированных — 10-летняя девочка, состояние которой врачи оценивают как стабильное. Башкирские медики работали в тандеме со специалистами московского центра имени Дмитрия Рогачева. Это первый опыт подобных операций в республике, открывающий новые возможности в лечении маленьких пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал Радия Хабирова
Теги: операция
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