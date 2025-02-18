Как в Башкирии решают проблему с лекарствами после жалобы Путину

09:51, 18 фев 2025

Министерство здравоохранения Башкортостана провело экстренное совещание штаба по ситуации с обеспечением лекарствами в регионе. Об этом 17 февраля сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин.

После того как на декабрьской "прямой линии" жительница республики пожаловалась Путину на проблемы с получением инсулина, местные чиновники засуетились. Тогда пациентке быстро доставили препарат прямо на дом, но проблема оказалась глубже - в феврале жалобы на нехватку инсулина снова начали поступать.

Теперь в Минздраве решили подойти к вопросу основательно. Разработали специальный алгоритм сопровождения диабетиков - от них-то и поступает больше всего обращений по инсулину. А их в республике немало - 145 тысяч человек, и с каждым годом становится только больше.

Похоже, местные власти всерьёз взялись за проблему - не хотят больше краснеть перед федеральным центром. Вот только пациентам важнее не бумажные алгоритмы, а реальные лекарства на руках. Будем следить, поможет ли новая схема работы решить многолетнюю проблему с доступностью жизненно важных препаратов в регионе.

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Автор: Семен Подгорный