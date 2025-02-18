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В уфимском роддоме мужей отлучили от родов — виноват грипп

В уфимском роддоме мужей отлучили от родов — виноват грипп

14:32, 18 фев 2025

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы с 17 февраля прекращены партнерские роды. О запрете объявила пресс-служба медучреждения.

Главврач принял жёсткое решение из-за всплеска ОРВИ в регионе. Теперь будущие отцы не смогут поддержать своих жён в самый важный момент — во время появления малыша на свет. Раньше мужья не только морально помогали роженицам справиться со стрессом, но и были живыми свидетелями первых минут жизни своего ребёнка.

В перинатальном центре подчеркнули — ограничение временное. Когда эпидситуация улучшится, партнёрские роды возобновят. Точную дату в медучреждении пока не называют, но обещают сообщить отдельно. А пока мамочкам придётся рожать по старинке — только в компании врачей и акушерок.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав Башкирии
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