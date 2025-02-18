В Башкирии закрыли на карантин детсад и школы из-за эпидемии гриппа
21:09, 18 фев 2025
В Башкирии резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом, сообщает Роспотребнадзор региона. За неделю больше 26 тысяч жителей слегли с температурой и насморком. Половина из них — дети до 14 лет.
Вирус уже захватил две школы и детсад — их полностью закрыли на карантин. Ещё 24 класса в 14 школах отправили на вынужденные каникулы. Не лучше ситуация и в садиках: 24 группы в девяти дошкольных учреждениях временно не работают.
Эпидемиологи фиксируют: за последнюю неделю количество заболевших подскочило на 10,7%. На очереди — новые карантины.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Четыре детских сада закрыли на карантин в республике в Башкирии
Здравоохранение в Башкирии
24 000 жителей Башкирии слегли с простудой за неделю
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии на карантин экстренно закрылись школа и детский сад
Образование в Башкирии
В Башкирии классы в школах начали закрываться на карантин