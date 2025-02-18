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В Башкирии закрыли на карантин детсад и школы из-за эпидемии гриппа

В Башкирии закрыли на карантин детсад и школы из-за эпидемии гриппа

21:09, 18 фев 2025

В Башкирии резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом, сообщает Роспотребнадзор региона. За неделю больше 26 тысяч жителей слегли с температурой и насморком. Половина из них — дети до 14 лет.

Вирус уже захватил две школы и детсад — их полностью закрыли на карантин. Ещё 24 класса в 14 школах отправили на вынужденные каникулы. Не лучше ситуация и в садиках: 24 группы в девяти дошкольных учреждениях временно не работают.

Эпидемиологи фиксируют: за последнюю неделю количество заболевших подскочило на 10,7%. На очереди — новые карантины.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: карантин орви грипп
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