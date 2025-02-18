Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии врачи спасли двухлетнего малыша, засунувшего стекло в нос

В Башкирии врачи спасли двухлетнего малыша, засунувшего стекло в нос

21:14, 18 фев 2025

В башкирском городе Кумертау едва не случилась трагедия с двухлетним ребёнком, который засунул осколок стекла в носовой проход. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Тревогу забила мама малыша, заметив кровь из носа сына. Ребёнок до последнего молчал и не жаловался на дискомфорт. К счастью, женщина оперативно доставила его в больницу.

Местные отоларингологи провели ювелирную операцию по извлечению осколка. Врачи отметили, что стекло успело повредить нижнюю носовую раковину, но серьёзного кровотечения удалось избежать.

История закончилась благополучно — маленький пациент уже вернулся домой и чувствует себя хорошо. Медики в очередной раз напоминают родителям о бдительности.

В Башкирии впервые пересадили костный мозг детям

Читайте также:

В Башкирии впервые пересадили костный мозг детям
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Кумертау операция
Читайте также

В Уфе врачи удалили участнику СВО осколок из верхнечелюстной пазухи
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи удалили участнику СВО осколок из верхнечелюстной пазухи
В Уфе успешно провели первую операцию по коррекции органов малого таза
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе успешно провели первую операцию по коррекции органов малого таза
В Ишимбайском районе Башкирии желчный пузырь пациента воспалился до гигантских размеров
Здравоохранение в Башкирии
В Ишимбайском районе Башкирии желчный пузырь пациента воспалился до гигантских размеров
«Держали в ящике и не кормили»: в Уфе спасли истощённого младенца от горе-родителей
Происшествия в Башкирии
«Держали в ящике и не кормили»: в Уфе спасли истощённого младенца от горе-родителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok