В Башкирии врачи спасли двухлетнего малыша, засунувшего стекло в нос
21:14, 18 фев 2025
В башкирском городе Кумертау едва не случилась трагедия с двухлетним ребёнком, который засунул осколок стекла в носовой проход. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
Тревогу забила мама малыша, заметив кровь из носа сына. Ребёнок до последнего молчал и не жаловался на дискомфорт. К счастью, женщина оперативно доставила его в больницу.
Местные отоларингологи провели ювелирную операцию по извлечению осколка. Врачи отметили, что стекло успело повредить нижнюю носовую раковину, но серьёзного кровотечения удалось избежать.
История закончилась благополучно — маленький пациент уже вернулся домой и чувствует себя хорошо. Медики в очередной раз напоминают родителям о бдительности.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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