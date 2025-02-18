В Башкирии врачи спасли двухлетнего малыша, засунувшего стекло в нос

21:14, 18 фев 2025

В башкирском городе Кумертау едва не случилась трагедия с двухлетним ребёнком, который засунул осколок стекла в носовой проход. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Тревогу забила мама малыша, заметив кровь из носа сына. Ребёнок до последнего молчал и не жаловался на дискомфорт. К счастью, женщина оперативно доставила его в больницу.

Местные отоларингологи провели ювелирную операцию по извлечению осколка. Врачи отметили, что стекло успело повредить нижнюю носовую раковину, но серьёзного кровотечения удалось избежать.

История закончилась благополучно — маленький пациент уже вернулся домой и чувствует себя хорошо. Медики в очередной раз напоминают родителям о бдительности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ