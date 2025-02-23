Нейрохирург из Башкирии рассказал, как врачи спасали разбившуюся на тюбинге девочку

21:39, 23 фев 2025

В Стерлитамаке медики спасли 9-летнюю девочку, получившую серьезную травму головы при катании на тюбинге. Ребенок столкнулся с металлическим забором и потерял сознание. Экстренную операцию провел известный нейрохирург Ахмет Абубакиров, о чем он сообщил в интервью "КП-Уфа".

Трагедия произошла во время обычного зимнего отдыха. Школьница каталась с подругами на тюбинге, когда неожиданно произошло опрокидывание. Удар головой о забор оказался настолько сильным, что девочка с трудом дошла до дома. Родители, оценив состояние дочери, обратились за медицинской помощью.

В медицинском учреждении томография выявила серьезные повреждения — перелом черепа и эпидуральную гематому. Дежурный нейрохирург, осознав сложность ситуации, сразу связался с Ахметом Абубакировым — главным внештатным детским нейрохирургом города.

"Поступил вызов поздним вечером. По дороге в больницу мне направили результаты обследования. Ситуация была критической — девочка находилась без сознания, время было крайне ограничено", — рассказывает Абубакиров.

Опытный хирург экстренно приступил к операции, в ходе которой произвел трепанацию черепа и удалил гематому, оказывавшую давление на головной мозг.

Результат превзошел ожидания — после операции девочка пришла в сознание. Более того, она сохранила все воспоминания о произошедшем, несмотря на серьезную травму. В настоящее время юная пациентка восстанавливается под постоянным наблюдением медиков.

"Подобные случаи происходят регулярно", — отмечает Абубакиров. По его информации, только за новогодние праздники в больницу поступили две девушки с серьезными травмами после катания на тюбингах. "Необходимо запретить катание без защитных шлемов. Особую опасность представляют необорудованные склоны, где присутствуют препятствия в виде деревьев, столбов и заборов".

Врач также обращает внимание на опасность развлечений в батутных центрах: "Недавно проводили операцию пациенту с полным вывихом шейного отдела позвоночника. После двух хирургических вмешательств и установки металлических конструкций он только начинает восстанавливать двигательные функции".

Печальная статистика Башкирии подтверждает опасения врача. В 2023 году в Бирском районе произошел смертельный случай с молодым человеком при катании на тюбинге, прикрепленном к автомобилю. В январе 2024 года аналогичный инцидент случился в Альшеевском районе — 19-летний студент получил смертельные травмы после столкновения с припаркованным автомобилем.

Ахмет Абубакиров пользуется большим уважением в Стерлитамаке. В 2022 году, когда он отправился на специальную военную операцию, местные жители активно просили его вернуться — настолько высоко ценили его профессиональные навыки. И достигли результата. Сегодня он продолжает свою профессиональную деятельность, спасая жизни пациентов.

"Зимний отдых должен быть организован с соблюдением всех мер безопасности", — подчеркивает врач. "Мы сталкиваемся с множеством несчастных случаев, которых можно было избежать при соблюдении базовых правил: использование специально оборудованных мест для катания, применение защитного снаряжения и категорический запрет на крепление тюбингов к транспортным средствам".





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети