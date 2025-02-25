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В Уфе из глаза пациентки извлекли живого червя

В Уфе из глаза пациентки извлекли живого червя

16:29, 25 фев 2025

В Уфе медики городской больницы №8 извлекли живого червя из глаза 40-летней пациентки. Об уникальном случае сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Женщина обратилась в отделение неотложной офтальмологической помощи с необычными жалобами — под веком она ощущала движение и уплотнение. Врачи при осмотре обнаружили под кожей нижнего века левого глаза извилистое образование, которое, по словам пациентки, постоянно перемещалось с момента появления.

Медики сразу определили природу находки — в веке обнаружился паразит. Офтальмологи успешно удалили гельминта и восстановили целостность тканей века. После проведенной операции пациентку направили в инфекционную больницу для обследования и установления вида паразита.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
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