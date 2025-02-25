Уфимец с инсультом пережил три смертельные угрозы подряд

21:59, 25 фев 2025

В Уфе произошел уникальный случай в медицинской практике: местные врачи трижды спасли жизнь 43-летнему мужчине, который поступил в больницу с симптомами инсульта. Об этом 25 февраля 2025 года сообщил глава Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Первоначально у пациента диагностировали стеноз сонной артерии, что могло привести к повторному инсульту. Однако ситуация усложнилась, когда во время подготовки к операции у мужчины возникла сильная боль в животе.

После перевода в отделение гнойной хирургии врачи выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, в ходе которого была удалена поврежденная часть желудочно-кишечного тракта.

Но на этом испытания не закончились. Всего через полчаса медики обнаружили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника, что потребовало установки стента.

Благодаря профессионализму врачей больницы скорой медицинской помощи, пациент был успешно выписан в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: В Уфе из глаза пациентки извлекли живого червя

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ