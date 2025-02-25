Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Уфимец с инсультом пережил три смертельные угрозы подряд

Уфимец с инсультом пережил три смертельные угрозы подряд

21:59, 25 фев 2025

В Уфе произошел уникальный случай в медицинской практике: местные врачи трижды спасли жизнь 43-летнему мужчине, который поступил в больницу с симптомами инсульта. Об этом 25 февраля 2025 года сообщил глава Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Первоначально у пациента диагностировали стеноз сонной артерии, что могло привести к повторному инсульту. Однако ситуация усложнилась, когда во время подготовки к операции у мужчины возникла сильная боль в животе.

После перевода в отделение гнойной хирургии врачи выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, в ходе которого была удалена поврежденная часть желудочно-кишечного тракта.

Но на этом испытания не закончились. Всего через полчаса медики обнаружили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника, что потребовало установки стента.

Благодаря профессионализму врачей больницы скорой медицинской помощи, пациент был успешно выписан в удовлетворительном состоянии.

В Уфе из глаза пациентки извлекли живого червя

Читайте также:

В Уфе из глаза пациентки извлекли живого червя
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
Читайте также

Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии за шесть часов спасли ветерана СВО от паралича
В Уфе спасли новорожденных двойняшек
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе спасли новорожденных двойняшек
В Башкирии врачи спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе
«Рос в организме несколько лет»: уфимские хирурги обнаружили в кишке у пациента 120-сантиметрового червя
Здравоохранение в Башкирии
«Рос в организме несколько лет»: уфимские хирурги обнаружили в кишке у пациента 120-сантиметрового червя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok