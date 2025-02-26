В Уфе спасли 17-летнего студента, получившего черепно-мозговую травму от фейерверка

20:30, 26 фев 2025

В Башкирии 17-летний студент из Бижбулякского района выжил после тяжелейшей травмы головы, полученной от взрыва фейерверка. Несколько залпов попали прямо в голову подростку, когда тот наклонился над неисправной пиротехникой. О состоянии пострадавшего сегодня рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел 13 января в селе Каменка. Молодой человек запускал многозарядный фейерверк, но часть зарядов не сработала. Парень решил проверить, что случилось, и в момент, когда он склонился над устройством, пиротехника внезапно сработала. Заряды ударили прямо в голову, вызвав серьезную черепно-мозговую травму.

Первую помощь пострадавшему оказали в Бижбулякской ЦРБ, где провели экстренную операцию. Местные врачи не стали рисковать и организовали телемедицинскую консультацию с главным детским нейрохирургом Башкирии Айратом Тимершиным. Было принято решение о срочной транспортировке парня вертолетом санавиации в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы.

В РДКБ пациенту сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию. Медики не отходили от его постели, начав первый этап реабилитации прямо в реанимации. "Около двух недель он боролся за жизнь и победил!" — отметил Рахматуллин.

Для полноценного восстановления подростка перевели в реабилитационный центр "Салют". Там с ним работает целая команда специалистов: невролог, реабилитолог, логопед, эрготерапевт, физиотерапевт и физический терапевт.

"Мультидисциплинарный подход дал впечатляющие результаты. Сейчас парень самостоятельно ест, сидит, пересаживается, делает первые шаги, понимает речь и выполняет простые команды. Я лично осмотрел пациента и даже пожал ему руку. Хватка пока не крепкая, но мы верим в полное восстановление," — поделился министр здравоохранения республики.

Врачи называют случай настоящим чудом медицины — пациент с такой тяжелой травмой головы не только выжил, но и стремительно восстанавливает двигательные и когнитивные функции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ