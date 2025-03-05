В Уфе врачи провели редкую операцию полуторагодовалому ребенку

22:07, 05 мар 2025

В Уфе врачи детской больницы №17 столкнулись с уникальным случаем — перекрутом желчного пузыря у полуторагодовалого мальчика. Эта патология настолько редка, что в мировой педиатрии зафиксировано менее 60 подобных эпизодов.

Ребенок попал в больницу после падения, сообщил в соцсетях руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин. Обследование выявило критическое состояние: желчный пузырь перекрутился вокруг своей оси, что привело к нарушению кровоснабжения и началу некроза тканей.

Хирурги провели экстренную лапароскопическую холецистэктомию, удалив орган через минимальные проколы.

Благодаря своевременным действиям родителей, мастерству врачей и применению современных технологий операция прошла успешно. Малыш быстро пошел на поправку и вскоре был выписан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ