В Башкирии прооперировали военного, пострадавшего от атаки беспилотника
09:31, 11 мар 2025
Врачи городской больницы Кумертау успешно провели сложнейшую операцию военнослужащему, пострадавшему от атаки вражеского беспилотника. Как сообщает пресс-служба медучреждения, металлический осколок застрял в опасной близости от жизненно важных органов.
Ситуация была критической — инородное тело проникло выше скуловой кости и добралось до клиновидной пазухи. Эта зона — чрезвычайно опасная: рядом расположены сонная артерия, зрительный нерв и синусы. Малейшая ошибка хирурга могла привести к серьезным последствиям.
Медики профессионально справились с задачей, выполнив трансназальную сфеноидотомию с применением эндоскопа. В ходе вмешательства специалисты не только удалили опасный фрагмент, но и сформировали соустье с носовой полостью. Безупречная техника позволила избежать повреждения соседних тканей.
Сейчас военнослужащий проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Медицинский персонал прогнозирует, что уже через пару суток пациент сможет вернуться домой.