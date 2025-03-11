В Башкирии прооперировали военного, пострадавшего от атаки беспилотника

09:31, 11 мар 2025

Врачи городской больницы Кумертау успешно провели сложнейшую операцию военнослужащему, пострадавшему от атаки вражеского беспилотника. Как сообщает пресс-служба медучреждения, металлический осколок застрял в опасной близости от жизненно важных органов.

Ситуация была критической — инородное тело проникло выше скуловой кости и добралось до клиновидной пазухи. Эта зона — чрезвычайно опасная: рядом расположены сонная артерия, зрительный нерв и синусы. Малейшая ошибка хирурга могла привести к серьезным последствиям.

Медики профессионально справились с задачей, выполнив трансназальную сфеноидотомию с применением эндоскопа. В ходе вмешательства специалисты не только удалили опасный фрагмент, но и сформировали соустье с носовой полостью. Безупречная техника позволила избежать повреждения соседних тканей.

Сейчас военнослужащий проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Медицинский персонал прогнозирует, что уже через пару суток пациент сможет вернуться домой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ