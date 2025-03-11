В Уфе школьница госпитализирована с переломом лобной кости после ДТП
12:16, 11 мар 2025
В Уфе врачи РДКБ экстренно госпитализировали восьмилетнюю школьницу с серьезной травмой головы.
Девочка поступила в тяжелом состоянии после ДТП. Ей диагностировали открытую непроникающую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, который удалось вправить без операции.
Медики стабилизировали состояние ребенка, сообщили в клинике.
Автор: Семен Подгорный
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