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В Уфе школьница госпитализирована с переломом лобной кости после ДТП

В Уфе школьница госпитализирована с переломом лобной кости после ДТП

12:16, 11 мар 2025

В Уфе врачи РДКБ экстренно госпитализировали восьмилетнюю школьницу с серьезной травмой головы.

Девочка поступила в тяжелом состоянии после ДТП. Ей диагностировали открытую непроникающую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, который удалось вправить без операции.

Медики стабилизировали состояние ребенка, сообщили в клинике.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа операция
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