Власти Башкирии предупредили туристов о серьезной угрозе
14:11, 12 мар 2025
В Башкирии обеспокоены риском заражения лихорадкой денге. Региональный Роспотребнадзор обратился к гражданам, собирающимся посетить тропические страны, с предупреждением о возможной опасности.
В России уже выявлены случаи заболевания у людей, недавно вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Шри-Ланки и Доминиканской Республики. Переносчиками вируса выступают комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Лихорадка денге характеризуется высокой температурой, интоксикацией организма, болями в мышцах и суставах, появлением сыпи и увеличением лимфатических узлов.
Туристам советуют быть особенно осторожными при посещении тропиков.
Автор: Семен Подгорный
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