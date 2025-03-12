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Власти Башкирии предупредили туристов о серьезной угрозе

Власти Башкирии предупредили туристов о серьезной угрозе

14:11, 12 мар 2025

В Башкирии обеспокоены риском заражения лихорадкой денге. Региональный Роспотребнадзор обратился к гражданам, собирающимся посетить тропические страны, с предупреждением о возможной опасности.

В России уже выявлены случаи заболевания у людей, недавно вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Шри-Ланки и Доминиканской Республики. Переносчиками вируса выступают комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Лихорадка денге характеризуется высокой температурой, интоксикацией организма, болями в мышцах и суставах, появлением сыпи и увеличением лимфатических узлов.

Туристам советуют быть особенно осторожными при посещении тропиков.

В Башкирии зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой Денге

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Автор: Семен Подгорный
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