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В Башкирии пенсионерке вырезали гниющую почку

В Башкирии пенсионерке вырезали гниющую почку

21:43, 15 мар 2025

Медики Салаватской городской больницы провели экстренную операцию 64-летней пациентке, которая две недели терпела сильные боли в пояснице и температуру 39°. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Когда женщина наконец обратилась за помощью, врачи сразу заподозрили неладное. Диагностика показала, что правая почка полностью отказала — развился пионефроз с гнойным воспалением. Антибиотики не помогли, состояние бабушки только ухудшалось, нависла угроза сепсиса.

Хирурги решились на крайние меры. Во время операции они обнаружили множественные гнойники и были вынуждены полностью удалить пораженный орган. Как говорят медики, промедление могло стоить пациентке жизни.

Восстановление прошло на удивление гладко. Уже через десять дней пенсионерку отправили домой со снятыми швами и направлением к урологу. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное, и она продолжает восстанавливаться с одной почкой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: городская больница г. Салавата
Теги: Салават операция
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