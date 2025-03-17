С начала пандемии в Башкирии COVID-19 заразились 434 117 человек

15:06, 17 мар 2025

В Башкирии за последние сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщил глава Минздрава Айрат Рахматуллин.

По словам министра, с начала пандемии в регионе заразилось уже 434 117 человек. Сейчас на домашнем лечении находятся 427 пациентов, еще 71 получает помощь в стационарах.

Коронавирус продолжает уносить жизни башкортостанцев — с 2020 года от COVID-19 скончались более 6 тысяч жителей республики.

Автор: Семен Подгорный