80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак

12:20, 19 мар 2025

В Уфе хирурги Республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию пожилому пациенту, у которого обнаружили опухоль, встречающуюся всего в 1% случаев рака ЖКТ. О редком медицинском случае сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своих соцсетях.

Пенсионеру диагностировали гастроинтестинальную стромальную опухоль тощей кишки — эта патология прячется в подслизистом слое кишечника.

Несмотря на почтенные 80 лет пациента и внушительные габариты новообразования, наши медики не спасовали. Они не только удалили саму опухоль, но и часть пораженной кишки, а затем сшили оставшиеся концы.

Министр особо подчеркнул, что такие сложные случаи показывают, насколько важно развивать современные методики лечения и делать высокотехнологичную медпомощь доступной для всех пациентов, даже с самыми сложными диагнозами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ