Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В теле раненого ветерана СВО нашли монету 1972 года

В теле раненого ветерана СВО нашли монету 1972 года

14:12, 20 мар 2025

Медики Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе извлекли из тела участника СВО необычный металлический предмет — осколок монеты 1972 года. Информацию об операции распространил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин через свои соцсети.

Боец получил ранение во время артобстрела в зоне проведения спецоперации при исполнении боевого задания. После оказания первичной медпомощи и курса лечения в полевых госпиталях военнослужащего направили в столицу Башкирии для хирургического удаления инородного тела.

Операция прошла успешно, пациент покинул медучреждение в удовлетворительном состоянии. В настоящее время он восстанавливается в домашних условиях по месту проживания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак

Читайте также:

80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
Читайте также

80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак
Здравоохранение в Башкирии
80-летнему уфимцу вырезали редчайшую опухоль размером с кулак
В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в Курской области
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в Курской области
В Уфе врачи удалили участнику СВО осколок из верхнечелюстной пазухи
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи удалили участнику СВО осколок из верхнечелюстной пазухи
В Ишимбае хирурги извлекли пулю из позвоночника бойца СВО
Здравоохранение в Башкирии
В Ишимбае хирурги извлекли пулю из позвоночника бойца СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok