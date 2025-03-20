В теле раненого ветерана СВО нашли монету 1972 года

14:12, 20 мар 2025

Медики Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе извлекли из тела участника СВО необычный металлический предмет — осколок монеты 1972 года. Информацию об операции распространил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин через свои соцсети.

Боец получил ранение во время артобстрела в зоне проведения спецоперации при исполнении боевого задания. После оказания первичной медпомощи и курса лечения в полевых госпиталях военнослужащего направили в столицу Башкирии для хирургического удаления инородного тела.

Операция прошла успешно, пациент покинул медучреждение в удовлетворительном состоянии. В настоящее время он восстанавливается в домашних условиях по месту проживания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ