Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю

20:18, 20 мар 2025

В Башкирии наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями - за минувшую неделю показатель увеличился на 2,2%. Об этом сегодня сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Зарегистрировано свыше 31,2 тысяч случаев ОРИ, причем почти половина заболевших - дети до 14 лет.

Специалисты отмечают, что вирусы гриппа продолжают распространяться - их доля среди всех респираторных инфекций достигла уже 75,9%. Преобладает штамм гриппа B, на который приходится 27,1% случаев.

Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, использовать маски в местах скопления людей и при чихании прикрывать рот внутренней частью локтя. При появлении симптомов болезни следует оставаться дома и обращаться к врачу.

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Автор: Семен Подгорный