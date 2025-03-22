Вакцинация от клещевого энцефалита в Башкирии: кому положена прививка в 2025 году

12:37, 22 мар 2025

В 2025 году Башкирия получила партию вакцин против клещевого энцефалита. Как сообщают в региональном Минздраве, препарат распределили по медучреждениям для вакцинации определённых категорий граждан.

Вакцинация не является обязательной для всех жителей республики. Прививку рекомендуют делать только людям, живущим в зонах с повышенным риском заражения энцефалитом, а также тем, кто планирует посещать или работать в таких местах.

В приоритетном порядке прививают работников эндемичных территорий — мест, где вероятность встретить инфицированного клеща значительно выше.

Если вы входите в группу риска и хотите защититься от опасного заболевания, обратитесь к своему участковому терапевту. Врач проконсультирует и при необходимости направит на вакцинацию.

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Автор: Семен Подгорный