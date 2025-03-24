В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии

12:01, 24 мар 2025

В Башкирии минувшие выходные выдались напряжёнными для медиков. Об этом 24 марта сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Сразу два человека стали жертвами нападения медведей в разных районах региона. В Баймаке косолапый серьёзно покалечил 62-летнего мужчину, который сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В Бурзянском районе еще один медведь атаковал 57-летнего местного жителя — его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Обоим пострадавшим экстренно провели операции и организовали консультации с уфимскими специалистами по телемедицине.

В Стерлитамаке зафиксировали сразу два происшествия с детьми. Трёхлетний малыш поскользнулся на мокром полу и скатился по лестнице. После осмотра в городской клинической больнице №1 его отправили на амбулаторное лечение. Ещё один пострадавший — 14-летний подросток, катавшийся на скутере. Мальчик попал под машину и получил закрытый перелом. Сейчас он находится в той же больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

Министр также отметил бесперебойную работу санитарной авиации. За выходные из Белорецка был эвакуирован недоношенный ребёнок с серьёзным дыхательным расстройством. В настоящее время малыш находится в реанимационном отделении Республиканской детской клинической больницы, где медики делают всё возможное для спасения его жизни.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный